Dolardan yukarı yönlü hareket

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin iyimser havasıyla girdiği düşüş trendinden dün IMF'nin küresel büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından yönünü hafif yukarı çevirdi. Haftaya 5.32 ile başlayan dolar/TL kuru, 23 Ocak sabahında 5.35 sınırında.

Dolar/TL Kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi nedeniyle iyimser seyrini koruyordu. Ancak IMF'den gelen açıklamayla gelişen ülke parkları dolar karşısında düştü ve TL de gelişmeden nasibini aldı.

IMF küresel büyüme beklentisini bu sene için yüzde 3.7'den yüzde 3.5'a düşürürken ticaret geriliminin görünümü daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, doların direncini koruduğunu ve gelişen ülke para birimlerinin de baskı altında kaldığını belirtti. Düşük ABD faizinin gelişen ülkeler için ılımlı olsa da küresel büyüme görünümündeki kötüleşmenin bu etkiyi sınırladığı görüşü hakim.

Haftaya 5.32 ile başlayan dolar/TL kuru dün 5.34'ün üzerinde günü kapattı. Dolar, 23 Ocak sabahı 5.3455 TL'den el değiştirdi. Euro/TL ise 6.08 seviyesinde.