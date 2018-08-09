Dolardan yeni rekor

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.42 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinledi.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’den gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD’ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından TL'de kayıplar derinleşti.

Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabahın ilk saatlerinde 5.38 seviyesine geldi. Euro ise 6.25'in üzerine çıktı.

Yeni rekor

Dolar, saat 10.14 itibarıyla yüzde 3'ü geçen yükselişle 5.4391 seviyesine geldi. Euro ise 6.31 seviyesine çıkarak zirve yaptı.

Dolar, ilerleyen saatlerde 5.4488 ile zirveyi gördü. Bu sırada Euro da 6.3222 seviyesine çıkarak zirve yaptı.