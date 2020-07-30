Dolardaki yükseliş tartışılıyor | EIU: Türkiye’ye güvensizlikten, Ash: Kamu bankalarının duraksamasından

T24 Haber Merkezi

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Economist Intelligence Unit’n yöneticisi Agathe Demarais, TL’nin bu hafta yaşadığı sert kayıpları iki nedene dayandırdı: Yatırımcıların dünya genelinde güvenli varlıklara akını ve Türkiye ekonomisinin pandeminin etkilerini kısa sürede atlatabileceğine olan güvensizlik. Amerikan yayın kuruluşu Cnbc’ye bilgi veren Demarais’e göre Türkiye’de faizin negatif seviyede bulunması, bütçe açığı ve cari açığın büyümesi ve yaşanan kredi patlaması, ekonominin sağlığına dair kuşkuları artırıyor.

Kamu bankaları piyasadan çekilince...

Yatırım şirketi Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash ise TL satışının yeni bir şey olmadığını, liranın uzun zamandır satıcılı olduğunu belirterek, bununla birlikte kamu bankalarının geçmişte hep döviz satarak piyasaya müdahale ettiğini, ancak bu hafta bilinmeyen bir nedenden ötürü buna ara verdiğini belirtti. Ash, kamu bankalarının piyasaya müdahalesinin boyutları göz önüne alındığında TL’nin artık dalgalı kur olarak tanımlanamayacağını belirterek, “Lira sert şekilde yönlendirilen bir para birimi haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.