Dolardaki yükseliş Microsoft'u vurdu

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, dolardaki volatilitenin şirketlerin büyüme rakamlarına önemli bir yük getirebileceğini belirterek, "Dolardaki oynaklık böyle sürerse bu yıl büyümemizi yüzde 50 oranında düşürür" dedi.

Özmen, Microsoft Türkiye büyüme oranları, internet tabanlı ürünlerin kullanımında güvenlik ve sesi yazıya dönüştürebilen aplikasyonların geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kurdaki oynaklığın birçok kurum gibi Microsof Türkiye'nin büyümesini de aşağı yönlü etkileyeceğini aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"Biz 2013 yılında yüzde 20 büyüme yakalamıştık, geçen seneki büyümemiz yüzde 2 civarlarına düşmüştü. Bu sene tekrar yüzde 10'luk bir büyüme bekliyoruz. Bu da iki sene öncesiyle karşılaştırırsak yüzde 50 bir düşüş anlamına geliyor. Burada doların artması eksilmesi değil de oynaklığı, volatilitesi şirketlerin satın almasını etkiliyor. Doları fiksleme çalışmaları yapıyoruz şu anda. Dolardaki oynaklık böyle sürerse bu yıl büyümemizi yüzde 50 oranında düşürür."

'Sosyal ortamda paylaştığınız her şeyin ele geçirilme ihtimali var'

Anlık mesaj ve fotoğraf paylaşımı uygulamalarının kullanımında güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Özmen, kullanıcı tercihlerinin burada belirleyici olduğunu anlattı.

Özmen şöyle konuştu:

"Teknoloji hayatımıza girdikçe orada ne paylaşılacağı, ne paylaşılmayacağı kişinin kendisine bağlı. Kişinin kendisi bunun kararını vermeli. Bugün sonsuz güvenlik gibi bir şey yok. Her şey bir şekilde kırılabiliyor, ele geçirilebiliyor ama o konuda da ciddi bir çalışma yapılıyor. Paylaştığınız şeylere dikkat etmek gerekli. Mesela sosyal medyada çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmak istiyor musunuz? Kişisel şeylerinizi paylaşmak istiyor musunuz? Sosyal ortamda paylaştığınız her şeyin bir şekilde başkaları tarafından ele geçirilme ihtimali var. Dünyada malum paylaşma kavramı çok değişti, eskiden paylaşılmayacak şeyler artık paylaşılabiliyor. Arada bir jenerasyon farkı da devreye girdi. 'Şuna dikkat edin buna dikkat edin' diyemem yani, her şeyin bir bedeli var."

'Basının işi 5 yıla kolaylaşır'

Basın mensuplarının rutin iş yükünün en büyük kısmını oluşturan konuşmaların yazıya dökülmesi işleminin teknolojinin gündeminde neden kendine yer bulamadığına ilişkin soruya ise Özmen, şu yanıtı verdi:

"Burada Skype Tercüme çok önemli bir ürün haline gelmeye başladı. Sizin konuştuğunuzu anında 3 dile çevirebiliyor. Farklı uygulamalar da var yazılı toplantı notlarını sese dönüştürebiliyor.

Ben önümüzdeki 5 sene içinde bu konuda daha farklı bir noktaya gelineceğini tahmin ediyorum."