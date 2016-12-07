"Dolardaki hareketlilik televizyonları da etkileyecek; yeni diziler azalacak"

Milliyet yazarı Özay Şendir, dolar kurundaki dalgalanmanın televizyon kanallarını da etkileyeceğini savunarak "Kanalların bölüm başı 600 bin TL’yle milyon TL ödedikleri yeni dizi sipariş etme hızı azalacak. Stüdyo programları yeniden prototiplere girecek. Aslında uzun zamandır unutulmuş televizyonculuğa geri döneceğiz. Prime Time harici saatlerde efsane olmuş dizilerin tekrar yayınlanmaya başladığını göreceğiz" dedi.

Özay Şendir'in "Televizyonlar da platformlar da değişecek" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Dolar kurundaki hareketlilik sadece akaryakıt fiyatlarını değil, televizyonların ve platformların yayınlarını da etkileyecek. Neler değişecek derseniz çok şey deyip, sıralamaya başlayayım:

- Ocak ayları televizyon kanallarında Reklam gelirlerinin en düşük olduğu zaman. Her ocakta diziler en az bir bölüm tekrar yapar, stüdyo programları kolaj olarak ekrana gelir. Bu sene ise daha fazla tekrar ve kolaj izleyeceğiz.

- Televizyonlarda yabancı film sayısı azalacak. Aslında filmler her zaman paket olarak satılır. Mesela iyi bir filmi kanalınızda yayınlamak istiyorsanız, pakette olan ve kalitesi daha altta olan filmleri de alırsınız. Yabancı film paketleri için dolar üzerinden anlaşma yapıldığından bu sene daha fazla yerli film seyredeceğiz.

- 2017’de gösterim hakkı sayısı birden fazla olan filmler, kısa aralıklarla tekrar ekrana gelecek.

- Platformlar, fazla reklam geliri olmayan yabancı diziler ve yabancı dizi kanalları arasında ayıklama yapacak. Yine reklam geliri çok az olan belgesel kanalları da tasarruf kurbanı olabilir.

- haber, en pahalı işlerden biri olduğu için bu sene daha fazla

ajanstan gelme haber seyredeceğiz, olay yerinden yayın yapan muhabirlerin sayısı azalacak.

- Kanalların bölüm başı 600 bin TL’yle milyon TL ödedikleri yeni dizi sipariş etme hızı azalacak. Stüdyo programları yeniden prototiplere girecek. Aslında uzun zamandır unutulmuş televizyonculuğa geri döneceğiz.

- Prime Time harici saatlerde efsane olmuş dizilerin tekrar yayınlanmaya başladığını göreceğiz.

- Bir dönem hemen her haber kanalında Prime Time’da yayında olan ekonomi programları yavaş yavaş tekrar başlayacak.