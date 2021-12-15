Dolardaki artış etkisiyle gübrede fiyatlama yapılamıyor: 'Yakın dönemde gıda yokluğu yaşayabiliriz'

Dolardaki artışın sürmesi nedeniyle gübre satışları hâlâ yapılamıyor. Birkaç ay sonra satışlar normale dönse de gübre arzında oluşacak sorunların ve çiftçinin yeterli gübreyi atamayacak olmasının 2022'de bazı gıda ürünlerinde yokluğa neden olması, bunun da gıda enflasyonunu tırmandırması bekleniyor.

Ankara Polatlı'da gübre bayiliği yapan ziraat mühendisi Murat Çelik’in Sözcü'den Gamze Bal'a yaptığı değerlendirmede şu anda hiçbir gübre fabrikası sipariş kabul etmiyor. Çünkü döviz kurundaki oynaklıklar nedeniyle fiyatlama yapılamıyor” diyerek, “Halihazırda ticaretteki en büyük sorun, bir mala fiyat verememek. Önünüzü göremiyorsunuz ve belirsizliğin kalkacağına dair bir emare de yok. Gübre girdilerindeki sürekli fiyat değişikliği gübre üreticilerinin önünü tıkar bir hal aldı. Fabrika şartları normale dönse bile gübre arzında ciddi sıkıntılar baş gösterecek" dedi.

"Yakın dönemde gıda yokluğu yaşayabiliriz"

Yaşanan gübre krizinin hangi ürünlerde sorunlara yol açacağını net bir şekilde görmek için ilkbahar aylarının gelmesi gerektiğine vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti:

“Ekim işlemi henüz şekillenmiş değil ancak üretimsizlik olacağı da aşikar. Çok üzülerek söylüyorum ki, yakın bir dönemde gıda yokluğu yaşayabiliriz.

Çiftçi yıllardan beri şartlar düzelir umuduyla ekmeye gayret etti ancak bunun sonuçlarını alamadı. Şimdi hem kuraklık var, yer altı sularında azalmalar mevcut, hem gübrede yaşanan sorun ortada. Tüm bunların 2022’de bazı gıda ürünlerinde yokluğa neden olacağı ayan beyan ortada.”

"Gıda enflasyonunu tırmandıracak"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, tüm bunların çiftçi tarafında tarımdan kopuşu hızlandıracağına, tüketici tarafında ise gıda enflasyonunu tırmandıracağına işaret etti.

Suiçmez, “Çiftçi zaten önceki yıllarda da artan girdi maliyetleri nedeniyle yeterli gübreyi alıp, atamıyordu. Daha az gübre daha az ürün demek. Azalan gıda arzı da yüksek fiyatlar olarak tüketiciye dönmesi anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu ve şöyle devam etti:

“Girdi maliyetlerindeki ciddi artışlara rağmen ekmeye devam eden ancak hak ettiği kazancı sağlayamayan çiftçi, tüm bu olumsuzlukların peş peşe gelmesiyle ekmekten de vazgeçecektir.”