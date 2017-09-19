Dolarda yükseliş sürüyor

Yeni haftaya 3.43 lira dolayında başlayan dolar, küresel piyasalarda 3.4925 liraya kadar yükseldi.

Dolar, iç piyasadaki günün ilk işlemlerinde 3.48-3.49 aralığına çekilirken, euro da dünkü 4.10 düzeyinden 4.18 liranın üzerine yükseldi.

Türk Lirası, bu haftaki işlemlerde dolar karşısında yüzde 1.41 değer kaybetti.

Piyasa analistlerine göre, Fed'in yarın sonuçlanacak toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemiyor; ancak yarın TSİ 21:00'de açıklanacak toplantı sonuçlarında, yıl sonuna kadar ya da gelecek yılın ilk aylarında olası bir faiz artışına ilişkin ipucu aranacak.