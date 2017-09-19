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Ekonomi

Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar 3.49 liraya, euro 4.18 liraya yükseldi

19 Eylül 2017 13:01

Yeni haftaya 3.43 lira dolayında başlayan dolar, küresel piyasalarda 3.4925 liraya kadar yükseldi.

Dolar, iç piyasadaki günün ilk işlemlerinde 3.48-3.49 aralığına çekilirken, euro da dünkü 4.10 düzeyinden 4.18 liranın üzerine yükseldi.

Türk Lirası, bu haftaki işlemlerde dolar karşısında yüzde 1.41 değer kaybetti.

Piyasa analistlerine göre, Fed'in yarın sonuçlanacak toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemiyor; ancak yarın TSİ 21:00'de açıklanacak toplantı sonuçlarında, yıl sonuna kadar ya da gelecek yılın ilk aylarında olası bir faiz artışına ilişkin ipucu aranacak.

 

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