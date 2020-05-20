Dolarda son durum ne?

Türkiye'nin yurt dışından swap (döviz takası) anlaşmasını bitirmeye çok yakın olduğuna ilişkin haberlerin etkisiyle dolar/TL 6,80 seviyesinin altına indi. Piyasalar bu hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Politika faizinin 25 baz puan ile 100 baz puan arasında indirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Londra, Doha, Tokyo ve Pekin ile swap görüşmeleri yaptığı ifade ediliyor. Tokyo ve Londra ile anlaşmanın yakın olduğu haberleri yer alırken Hazine ve Maliye Bakanlığı bu haberleri yalanlıyor.

Ekonomik faaliyetin sert yavaşlamasına neden olan Koronavirüs pandemisinin etkilerini azaltmayı hedefleyen ve geçtiğimiz ay, yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı çeken Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini yüzde 8.25 civarına çekmesi bekleniyor.

DOLAR 6.7873

(%0.27)

EURO 7.4222

(%0.36)

ALTIN 381.451

(%0.44)

Reuters’ın 15 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, indirim tahminleri 25 ila 100 baz puan arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ya da faizlerin sabit bırakılacağı görüşü yer almıyor.

Piyasalar dün Habertürk’te yer alan Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile swap anlaşması yapmaya çok yakın olduğu haberi ile çalkalandı. Hazine ve Maliye Bakanı haberi yalanlasa da kurda hatırı sayılır bir gerileme yaşandı.

“Belirsizlikle dalgalanan bir kur var"

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç da piyasalarda bir süredir İngiltere ve Japonya ile swap anlaşmasının dillendirildiğini belirterek, “Sabah basında yer alan bir haberle kur aşağı geriledi. Öte yandan bir haber ajansının da henüz netleşen bir süreç olmadığına dair bir haberi var. Bu haberle birlikte de tekrar yükseldi. Perşembe günü daha net bir şeyler söylenebilir. Belirsizlikle aşağı ve yukarı dalgalanan bir kur var. Hacim de çok yüksek değil. Onu da söylemek lazım.” açıklamasında bulundu.