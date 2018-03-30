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Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Euro/TL de 4.8650 seviyesinde

30 Mart 2018 13:16

Dolar kuru, iki gün üst üste 4 lira seviyesinde fiyatlandıktan sonra dün sert geriledi ve global piyasaların tatil olduğu güne 3.95 civarında başladı.

Geçtiğimiz cuma günü Asya seansında 4.0368'e yükselerek rekor kıran ve dün 4.0162'ye kadar yükselen dolar/TL, ilk etapta tepki vermediği büyüme verisi sonrası aşağı yönlü hareket etti.

Kur bu sabah 3.94'ün hemen altını test ettikten sonra 3.9500'de yer aldı. Euro/TL de 4.8650 seviyesinde.

Hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizi geriledi ve 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 1.95 düşüşle 12.57'ye geldi.

Dolar endeksi ise dün 89.80 seviyesinin üzerine doğru hareketlendikten sonra 89.75'e gevşedi.

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