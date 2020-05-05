Dolarda son durum

Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ile beraber 7 TL'nin üzerinde kalıcı olmaya başlayan dolar bugüne de 7.02'nin üstünde başladı.

Doların 1 Mayıs günü 7 TL'yi geçmesinin ardından dün 7 TL'nin üzerinde kalıcı olup olmayacağı merak ediliyordu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve gerilen ABD-Çin ilişkileri sebebiyle dolar 7 TL'nin üzerinde kalıcı oldu. Bugüne de 7.02'de başladı.

Dolarda gözler ABD-Çin gelişmeleri ve Koronavirüs'te olmaya devam edecek.

Euro/TL ise 7.67 seviyesinde işlem görüyor.