MB Başkanı Erdem Başçı konuştu, dolar düştü

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, gelecek yıla kadar piyasaya 3 milyar dolar vereceklerini açıkladı, dolar rekor yolundan döndü. Sabah saatlerinde 2,0950'ye kadar çıkan dolar/TL, Başçı'nın açıklamalarının ardından önce 2,0850'ye, daha sonra da 2,0793 liraya geriledi.

Dolar, Cuma günü 2,0983 lirayı görerek tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Güne nasıl başladı?

Bankalararası piyasalarda dolar 2,0976 liradan işlem görmeye başladı. Açılış sonrasında hafif değer kaybeden dolar, saat 08.51 itibariyle 2,0967 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yatay

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD'de açıklanan tüketim verisinin ardından yatay işlem gördü. ABD'nin tüketici harcamaları verisi güçlü toparlanma beklentilerini artırmış ve ABD tahvil getirilerine destek sağlamıştı. Dolar endeksi yüzde 0,07'lik hafif yükselişle 80,503 seviyesine yükseldi.