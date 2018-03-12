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Ekonomi

Dolarda gözler FED'de: Piyasalar bozulabilir

"Mart'ta görülecek muhtemel bir artış, baz etkisinden kaynaklanıyor"

12 Mart 2018 15:47

ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerine yönelik değerlendirmeler yapan Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, yukarı yönlü bir hareket beklemediklerini söyledi. Şenol, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (FED) üç faiz artırımını fiyatladığını, ancak dört faiz artışının henüz fiyatlanmadığını söyleyerek, "Gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına ilişkin sinyal gelirse piyasalarda bozulma olabilir" dedi.

FED’in Mart’ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaşan Şenol, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Gelecek hafta gerçekleşecek FED Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında dört faiz artırımına ilişkin bir sinyal gelirse piyasalarda bozulma olabilir; çünkü piyasalar, Fed’in bu yıl üç faiz artırımı yapmasını fiyatladı. Fakat dört faiz artırımı henüz tam fiyatlanmadı.

Mart’ta görülecek muhtemel bir artış, baz etkisinden kaynaklanıyor.

Belki sınırlı bir aşağı yönlü hareket de olabilir. Ama önemli olan çekirden enflasyon. Çekirdek enflasyonun ise yatay seyredeceğini öngörüyoruz.”

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