Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş TL üzerindeki baskıyı artırırken, negatif ayrışma sürüyor. TL bir haftalık dönemde yüzde 4.8 ile benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Kur bugün 8.30'un hemen üzerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) başkanının değiştirilmesi ve para politikasının kredibilite kaybına uğramasının ardından benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL güne dolar karşısında 8.3350 seviyesinden başlarken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yaratıyor.

TCMB başkanının görevden alınmasına ilk tepki olarak 22 Mart’ta 8.4850’ye yükseldikten sonra 8’in altına inen dolar/TL, dün hızlanan satışlarla tekrar 8.43’e kadar çıktı.

Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uygulayan ve faizleri yükselten TCMB başkanının görevden alınmasının ardından Türkiye’de ekonomi politikalarına olan güven kaybıyla kur ve faizler sert yükselirken, borsa da değer kaybetmişti.

TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken nisandaki toplantıya faiz indirimi önyargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Kavcıoğlu dün yaptığı kısa konuşmada da enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.