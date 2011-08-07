'Dolara olan güven azalacak'

T24 - Templeton Emerging Markets'in sahibi ünlü fon yöneticisi Mark Mobius, ABD’nin not indirimi kararı ardından Reuters haber ajansına gönderdiği e-postada, “dolara olan güvenin azalacağını” söylerken, Pazartesi günü doların değer kaybedip, ABD Hazine tahvili getirilerinin artması bekleniyor.



Reuters haber ajansında geçen bir analizde, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AAA’dan AA+’ya düşürmesinin alışılmışın dışında bir hareket olduğu belirtildi.



S&P aynı zamanda, ABD’nin kredi notu görünümünü negatifte tutarak, önümüzdeki 18 ay içinde yeni bir not indirimine gidebileceğinin sinyalini de verdi.



Karar sonrasında Reuters’a konuşan ünlü varlık fonu Templeton Emerging Markets’ın Başkanı Mark Mobius, “Piyasaların ilk tepkisi, yüksek derecede belirsizlik olacak ve bu da oynaklık yaratacak. Çünkü yatırımcılar, güvenli liman olarak nereye yöneleceklerini bilemeyecekler” dedi.



Gelişmekte olan ülkelerin fonlarında yaklaşık 50 milyar dolar yöneten Mobious, “Yüksek riskli konut kredilerini neden olduğu krizde, güvenli limanlar ABD doları ve ABD Hazine tahvilleri olarak görülüyordu. Şimdi küresel yatırımcılar arasında ABD’ye olan güven her geçen gün biraz daha azalacak” diye konuştu.

Risk iştahı azalacak



Piyasa oyuncuları, ABD’nin kredi notunun indirilmesinin küresel çapta risk iştahında bir azaltma yaratacağı ve yatırımcıları Japon yeni ve İsviçre Frankı gibi yatırım araçlarına yöneltebileceği konusunda uyarmıştı.



Ancak Avrupa’daki borç krizinin İspanya ve İtalya gibi ülke borçları son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan ülkelere sıçrayacağı yönündeki korkuların, yatırımcıların ABD’deki sıkıntılara rağmen, doları yine güvenli liman olarak görmeye devam etmesini sağlayacağını ifade edildi.

Goldman Sachs: Resesyon ihtimali yüzde 30



ABD’li banka Goldman Sachs’ın stratejistleri, her geçen gün biraz daha kötüye giden Avrupa krizinin, ABD’de resesyon yaratma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu belirtti.



Citigroup analistleriyse, “ABD’de daha derin bir ekonomik durgunluk yaşanacağı ve Avrupa’daki borç krizinden kaynaklanan korkuların devam edeceği yönündeki korkular dikkate alındığında, piyasaların her türlü darbeye açık olduğu söylenebilir” ifadesini kullandı.



Diğer yandan geçen hafta ABD’ye yönelik kötümser beklentiler ve küresel ekonomik iyileşmenin istenen hıza ulaşamadığıyla ilgili korkular nedeniyle, küresel çapta borsalar Eylül 2010’dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Borsalarda ortalama kayıp yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti.