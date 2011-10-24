-Dolar zirve seviyenin altına geriledi İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Serbest piyasada dolar, 4 Ekim'deki zirve seviyesinin yüzde 4,67 altına gerileyerek 1,8200 liraya düştü. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle gerileme sürecine giren dolar, bugün 1,8200 liranın altında 1,8160 liradan kapandı. Geçen haftayı 1,8380 liradan kapatan dolardaki günlük değer kaybı yüzde 1,20 oldu. 4 Ekim tarihinde 1,9050 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran dolar, bugün geldiği seviye itibariyle yüzde 4,67 oranında gerilemiş oldu. Bu arada avro da geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,33 oranında gerileyerek 2,5150 liradan günü tamamladı.