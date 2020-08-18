Dolar yükselişe devam ediyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına karşın Dolar güne yeniden yükselişle başladı. Dolar/TL 7.39 TL'nin üzerini test ederken, Euro/TL de 8.80 TL'nin aştı.



Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak değer kaybeden TL'nin yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- Dolar/TL en düşük 7.3688 TL ve en yüksek 7.3994 TL'yi gördükten sonra, 7.38 – 7.40 TL aralığında,



- Euro/TL en düşük 8.7426 TL ve en yüksek 8.8012 TL'yi gördükten sonra, 8.79 – 8.80 TL aralığında,



- Sterlin/TL en düşük 9.7204 TL ve en yüksek 9.6998 TL'yi gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18653 - 1.18975 aralığına hareket eden Euro/Dolar paritesi 1.18924 düzeyindeydi.





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