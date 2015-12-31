Dolar yılı kaçla kapatıyor?

Yılın son gününde dolar 2,92 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, 2015’te Türk Lirası karşısında 3 lira seviyesini de aşarak tarihi rekoru kırmıştı.

2015 yılı dolar açısından oldukça hareketli bir yıl oldu. ABD Merkez Bankası FED’den gelen faiz artışıyla da perçinlenen dolardaki güçleniş, içerdeki gelişmelerin etkisiyle yılsonunda sakinleşti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; dün akşam 2.9180 civarında işlem gören dolar/TL, bu sabah 08.50 itibarıyla 2.9173/2.9200 seviyesinde güne başladı.

Dün akşam 3.05 civarında işlem gören sepet bazında TL ise aynı saatte 3.0528/3.0561, 3.1850 civarında olan Euro/TL ise 3.1886/3.1920 seviyesinde güne başladı.

TCMB'nin Aralık ayı PPK toplantısında beklentilerin aksine kısa vadeli faizleri değiştirmemesi ardından sert yükselen dolar/TL, gelişmekte olan piyasalarda görülen olumlu hava paralelinde düşük hacimli piyasada kademeli olarak düne kadar gevşeme eğilimi gösterdi.

FED’in faiz kararı doları hareketlendirmişti

Dolar, Türk Lirası karşısında FED Başkanı Janet Yellen'ın bankanın eylül ayı toplantısı kararı önce faizi artıracağı yönündeki beklentilerin etkisiyle 3 lirayı yeniden aşmış ve 24 Eylül'de 3,07'i aşarak TL karşısındaki tarihi zirvesini görmüştü.

Dolar, Ağustos ayında yine FED beklentileriyle yurtdışı işlemlerde ilk kez 3 liranın üzerine çıkmıştı.

Öte yandan analistler gelişmekte olan piyasalara yönelik iştahın azalması halinde TCMB'nin beklentileri karşılamayan faiz kararının ardından TL'nin en kötü etkilenecek para birimlerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor.

Yurtdışında geçen hafta Cuma günü Noel tatili nedeniyle birçok piyasa kapalıydı. Bazı ülkelerde 1 Ocak'ın yanı sıra, yeni yıl öncesinde 31 Aralık'ta da tatillerin olması nedeniyle bankacılar piyasanın yeniden hacim kazanmasının ancak önümüzdeki hafta itibarıyla gerçekleşmesini bekliyorlar.

Diğer bir yandan ise Güneydoğu illerinde ve komşu ülkelerdeki jeopolitik gelişmeler piyasada takip edilmeye devam ediliyor.

İşlemler düşük hacimli

Noel ve yeni yıl tatilleri nedeniyle yatırımcıların yeni pozisyon açma isteğinin azaldığı 2015 yılının son işlem gününde kur ve faizde hafta başından beri düşük hacimli seyrin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Piyasalarda petrol fiyatları ve iç ve dış veri gündemi takip edilecek.

Piyasada TÜİK tarafından bugün açıklanacak Kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri, Hazine'nin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla borç verileri ve yine Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı takip edilecek.

Dış piyasalarda ise TSİ 15.30'da ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları saat 16.45'te ise Aralık ayına ilişkin Chicago PMI verisi izlenecek.

Petrol etkisi

Petrol fiyatlarında dün yaşanan kayıplar gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk iştahını da olumsuz etkiledi. Ancak bankacılar, TL'nin gelişmekte olan para birimlerindeki kayıpları yansıtmamasının 11 yılın en düşük seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarından istifade eden nadir gelişmekte olan ülkelerden biri olmasına bağladılar.

Petrol fiyatlarında bu yıl genelinde yüzde 35'e varan düşüşler Rusya, Kanada, Norveç, Brezilya ve Meksika gibi emtia zengini ülkelerin para birimlerini kötü etkiledi.

Dolar, petrol fiyatlarındaki düşüşün emtia zengini ülkeleri negatif etkilemesiyle bu ülkelerin para birimleri karşısında değer kazandı.

Yatırımcıların yavaşlayan talep ve yüksek arz miktarı endişeleriyle Brent ham petrolünün varil fiyatı 11 yılın en düşük seviyesine yeniden yaklaştı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 37 doların da altına geriledi. Brent petrol bugün de 37 doların altında güne başladı.