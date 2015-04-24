Dolar yeni tarihi rekorunu kırdı, euro yılın en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye'deki seçim süreci nedeniyle, küresel gelişmelerden negatif ayrışan piyasalarda dolar 2.74 TL'yi aşarak ile yeni rekor düzeye tırmanırken, euro da 2.9750 liraya çıktı.

Merkez Bankası'nın küresel gelişmelere karşın. içeriden gelen baskılara bağlı olarak faiz artırmamasının yanında, lirayı yeterince destekleyecek önlemleri almaması ve belirsizliklerin sürmesi lira üzerinde baskı yaratıyor.

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarındaki yükselmenin de liranın zayıflamasında etkili olduğuna dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarında yükselmenin devam etmesi, enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilerken, cari açıktaki kısmi düzelmeyi de sınırlayacak olması, lirayı zayıflatıyor.

Yemen'e hava saldırılarının yeniden başlamasıyla yükselen arz endişelerine bağlı olarak, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel aldığı Brent petrolünün varil fiyatı 65.58 dolara kadar çıkarak, 10 Aralık'tan bu yana en yüksek düzeye yakseldi.