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Ekonomi

Euro son 4 ayın zirvesini gördü

Euro, 2,90 seviyesinin de üstüne çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı

17 Nisan 2015 16:36

Euro, 2,90 seviyesinin de üstüne çıkarak Türk Lirası karşısında son dört ayın en yüksek seviyesini gördü

Hafta içi doların Türk Lirası karşısında 2,73 seviyesini de aşarak tarihi rekoru yenilemesinin sonra bugün euro da Türk Lirası karşısında değerlendi .

Euro, 2,90 seviyesinin de üstüne çıkarak Türk Lirası karşısında son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1.06 düzeyinden 1.08'in üzerine çıkması üzerine, Türkiye'de de euro 2.90 lirayı aşarak 2.9092 liraya kadar çıktı.

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