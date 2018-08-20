Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar, ABD ve Çin arasında bu hafta düzenlenmesi beklenen ticaret müzakerelerinin öncesinde İsviçre Frankı hariç tüm G-10 paraları karşısında değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,0111 liradan, Euro 6,8720 liradan haftaya başladı.

Dolar, ABD ve Çin arasında bu hafta düzenlenmesi beklenen ticaret müzakerelerinin öncesinde pazartesi günü yükseldi. İki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme sonucu, ticaret geriliminin hafiflemesi ümit ediliyor.

Doların 10 büyük para karşısındaki durumunu gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma günü yüzde 0.5 düşmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.1 yükseldi. Dolar, İsveç Frankı hariç tüm G-10 paraları karşısında değer kazandı.



ABD 10 yıllıklarının faizi ise 2 ve 10 yıllıkların faizleri arasındaki farkın geçtiğimiz hafta 2007'den bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından dar bir bantta işlem görüyor.



Piyasalarda gözler, Fed'in çarşamba günü yayınlayacağı son toplantı tutanaklarında ve Jackson Hole toplantısında olacak.