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Ekonomi

Dolar yeni güne 8,48 seviyesinden başladı; euro 10,04

Dün Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların ardından yükselişe geçen dolar yeni güne yatay başladı

09 Eylül 2021 09:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona vurgu yaptığı konuşmanın ardından 8,46 seviyelerinin üzerine yükselen dolar, yeni güne sakin başladı.

Dolar güne 8,48 seviyesinden başlarken, dün günü 8,47'den kapatmıştı. Dün sabah saatlerinde 8,35 liradan güne başlayan dolar, Merkez Bankası'nın açıklamalarının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 8,46 seviyesini aşmıştı.

Euro ise dün günü 10,01 seviyesinden kapatırken, yeni güne 10,04 seviyesinden başladı.

TIKLAYIN: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından dolar kuru 8,46'nın üzerini gördü

TIKLAYIN: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu çekirdek enflasyona vurgu yaptı; dolar 8.48 TL’ye çıktı

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