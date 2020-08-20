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Ekonomi

Dolar yeni güne 7.30 seviyelerinden başladı, gözler Merkez Bankası'nın kararında

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak.

20 Ağustos 2020 08:43

Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı. 

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Türkiye için önemli bir gelişmeyi açıklayacağını duyurmasının ardından döviz kurları düşüşe geçmişti. Bloomberg, Erdoğan'ın sözünü ettiği gelişmenin Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervleri bulması olduğunu duyurdu. 

Dolar bu gelişmeler ve bugünkü PPK toplantısı öncesinde güne 7.27-7.30 TL seviyelerinden başladı. Şu dakikalarda ise 7.30 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 8.80 TL'ye kadar tırmanarak rekor kırdıktan sonra dünkü gelişmelerle 8.66 seviyelerine geriledi. Sterlin 9.54- 9.55 TL seviyelerinde. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak.

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

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