Dolar, yeni güne 4.67'den başladı

Dün 4.67 seviyelerinde günü kapatan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada ilk işlemlerde yatay bir seyirle açıldı.

Dolar/TL dün sabah saatlerinde 4.62 seviyesinde hareket ederken saat 10:00’da açıklanan enflasyon verisi sonrası sert yukarı yönlü bir hareket yaparak 4.69 seviyesine yaklaştı. Diğer gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kazanırken TL’nin kaybı yüzde 1’i aştı.

Dün 4.67 seviyelerinde günü kapatan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada ilk işlemlerde yatay bir seyirle açıldı. Kur yeni güne 4.67 seviyelerinden başladı. Euro da 5.45 liradan alıcı buluyor