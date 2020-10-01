Dolar ve euroda temkinli gerileme sürüyor

Dolar, döviz alım satımlarında alınan verginin yüzde 1'den binde 2'ye indirilmesinin ardından gerilemeye devam ediyor.

Dün 7.69 TL'ye kadar gerileyen dolar, bu sabah 7.71 TL ile güne başladı. Şu dakikalarda 7.66 seviyelerinden işlem görüyor.

Hafta başında 9 TL'nin üzerine çıkan euroda da düşüş var. Dün en yüksek 9.20 TL'yi gören euro bu sabah güne 9.05 TL'den başladı, şu dakikalarda ise 8.98 TL ile tekrar 9 seviyesinin altına düştü.

Hafta başında çift haneye çıkan sterlin ise 9.90 TL'den işlem görüyor.