Dolar ve Euro'da son durum ne?

Haftanın ilk işlem gününde Euro/TL, 4.9700 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptı. Dolar kuru ise 4.0530'tan (11.00/TSİ) işlem görüyor.

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Cuma günü 4.9774 ile rekor kıran Euro/TL, haftaya yeni rekorla başladı. Euro, bu sabah 4.9794 seviyesine kadar yükseldi.

Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4.0352'ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru aynı dakikalarda 4.0530'ta yer aldı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4.0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.