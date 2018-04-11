Dolar ve Euro tarihi rekor kırmıştı; Ekonomi Bakanı: Kurdaki durum Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirdiği konuşmasında, "Kurdaki durum Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor" dedi.

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Dolar/TL, tarihi rekor seviyesini 4.1251 TL'ye taşırken, Euro/TL 5.0947 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk Lirası karşısında rekor kıran bir diğer para birimi ise Sterlin oldu. Sterlin rekorunu 5.8298 TL ile tarihi zirveye taşıdı.

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Zeybekci, Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağının altını çizdi.

Bakan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.