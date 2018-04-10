Türk Lirası eriyor; Euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı!

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı, Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve artan jeopolitik endişelerle Türk Lirası da geriliyor. Dolar/TL, tarihi rekor seviyesini 4.1251 TL'ye taşırken, Euro/TL 5.0947 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk Lirası karşısında rekor kıran bir diğer para birimi ise Sterlin oldu. Sterlin rekorunu 5.8298 TL ile tarihi zirveye taşıdı.

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer sonrası bugün de bir ara kayıpların yüzde 5'e ulaşması piyasalardaki satışı tetikledi.

Dolar/TL dün yaşanan sert yükselişin ardından bu sabah güne Çin iyimserliğiyle 4.06 civarında başladı ancak bu iyimserliği koruyamayarak 4.1251'e kadar yükseldi. Kur saat 16:30'da 4.1251 seviyesinde işlem gördü.

Uzmanlardan TL yorumları

Fon Yöneticisi Volkan Sarı Bloomberg HT'ye şu değerlendirmede bulundu:

"Hareketin net şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Kur daha da yükselebilir ama kalıcı olur mu buna bakmak lazım. Kısa vadede Merkez Bankası veya kamu otoritesinden gelecek adımlar olmazsa daha da yükselebilir



Cari açık itibariyle önümüzdeki dönemde kurdaki hareketin devam etmesini beklemek gerekir. Bunu kısa vadede Merkez Bankası engeller. Ancak kısa vadeli engellemek yani faiz yükseltmek de ekonomiyi daraltır. Kurdaki bu gidişat çok sert olduğu noktada önlenmediğinde enflasyona geçişi çok sert olur."



Standard Chartered stratejisti Geoff Kendrick yolladığı notta ticarette korumacılık endişeleri, küresel büyüme verilerinin ılımlılaşması ve ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımlar sonrası Rusya'da artan tansiyonun risk iştahını azalttığını, TL ve ruble'deki uzun pozisyonlarını kapatacaklarını bildirdi.



Nomura'da gelişen piyasa ekonomisti İnan Demir, Türkiye politika yapıcılarının 25 Nisan'da faiz artışına gitmeye hazır olduklarına dair güçlü bir sinyal vermemeleri durumunda kurun "küresel duyarlılığın insafında" kalacağını belirtti.



Rabobank tarafından Salı günü yazılan raporda, Türkiye BİST 100 Endeksi'nin önemli bir teknik seviye olan 113,000'ın altına inmesinin TL için olumsuz bir işaret olduğunun altı çizildi. Banka analistleri, Türkiye'den sermaye çıkışlarına ilişkin riskin halihazırda zayıf olan liraya baskı yapacağı konusunda giderek daha endişeli hale geliyor.