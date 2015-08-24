T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta Perşembe günü 3 lirayı gören dolar/TL sonrasında 2,91 seviyelerine kadar çekilmişti

24 Ağustos 2015 10:22

Geçtiğimiz hafta TL karşısında 3 lirayı gören dolar haftaya hareketli başladı. Ancak esas hareketlilik euroda yaşanıyor. Euro/TL karşısında ilk kez 3,42 seviyesini gördü.

Doların ateşi haftanın ilk saatlerinde tekrar yükseldi. Dolar/TL 2,9824 seviyesine geldi. Türk Lirası euro karşısında da haftaya büyük bir şokla başladı. Euro/TL 3,4251 düzeyine çıktı ve tarihi seviyesini gördü.

Geçen hafta Perşembe günü 3 lirayı gören dolar/TL sonrasında 2,91 seviyelerine kadar çekilmiş, haftayı 2,92 seviyelerinde kapatmıştı.

Euro/TL de geçen hafta 3,35 sınırına dayanmış, sonrasında 3,30 seviyesine kadar geri çekilmişti. Geçen hafta Türk Lirası'nın euro karşısında kaybı yaklaşık yüzde 3 oldu.

ETİKETLER

dolareuroekonomihaftaya nasıl başladıartışrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24