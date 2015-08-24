Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta TL karşısında 3 lirayı gören dolar haftaya hareketli başladı. Ancak esas hareketlilik euroda yaşanıyor. Euro/TL karşısında ilk kez 3,42 seviyesini gördü.

Doların ateşi haftanın ilk saatlerinde tekrar yükseldi. Dolar/TL 2,9824 seviyesine geldi. Türk Lirası euro karşısında da haftaya büyük bir şokla başladı. Euro/TL 3,4251 düzeyine çıktı ve tarihi seviyesini gördü.

Geçen hafta Perşembe günü 3 lirayı gören dolar/TL sonrasında 2,91 seviyelerine kadar çekilmiş, haftayı 2,92 seviyelerinde kapatmıştı.

Euro/TL de geçen hafta 3,35 sınırına dayanmış, sonrasında 3,30 seviyesine kadar geri çekilmişti. Geçen hafta Türk Lirası'nın euro karşısında kaybı yaklaşık yüzde 3 oldu.