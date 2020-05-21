Dolar ve altında son durum

Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladılar.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

Dolar en düşük 6.7803 lira ve en yüksek 6.7022 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

Euro en düşük 7.4292 lira ve en yüksek 7.4662 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,

Sterlin en düşük 8.2702 lira ve en yüksek 8.3213 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

Gram altında düşüş sürüyor

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altında düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.492 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.741,16 dolar seviyesinde bulunuyor.