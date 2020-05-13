Dolar ve altında son durum

Geçtiğimiz hafta kırdığı rekordan sonra dolarda gerileme devam ediyor. Düne 7.05'de başlayan dolar bugüne de 6.98 seviyesinde başladı.

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksinin gerilemesiyle paralel olarak dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Euro/TL ise 7.58 seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 382,4 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 628,3 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.