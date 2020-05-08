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Ekonomi

Dolar ve altında son durum

08 Mayıs 2020 09:38

Tarihi zirvesine 7 Mayıs tarihinde ulaşan dolar 7.15'ten seyrederken, altının gram fiyatı ise 392 TL düzeyinde seyrediyor.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL kuru, dün sabah 7,26'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.

Dolar kaç lira?

Kur şu sıralar 7,15 seviyesinde seyrediyor. Euro ise 7,75 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları

Altının gram fiyatı, dün 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,4 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 643,7 lira, Cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.719,68 liradan satılıyor.

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