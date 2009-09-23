Dolar uluslararası piyasalarda güç kaybediyor

Dolar uluslararası piyasalarda güç kaybetmeye devam ediyor. ABD doları, G-20 zirvesinden önce euro karşısında bir yılın en düşük seviyesine indi.

ABD doları euro karşısında 1.4840 dolarla bir yılın en düşük seviyesini görürken, dolar diğer önemli para birimleri karşısında da değer kaybetti.

Almanya, Fransa ve Japonya'dan sonra resesyondan çıkan son ülke Yeni Zelanda'nın para birimi Yeni Zelanda doları, Ağustos 2008'den bu yana ABD doları karşısında 0,7315 ile en yüksek değerine ulaştı.

ABD doları 91.24 yenden 90.90 yene gerilerken, İngiliz sterlini 1.6352 dolardan 1.6366 dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) düşük faiz politikasına devam edeceği beklentisi de dolardaki değer kaybını destekliyor.

Kapalıçarşı'da döviz...

Piyasanın kapanışı itibarıyla Kapalıçarşı'da 1,4830 liradan alınan dolar 1,4870 liradan, 2,1900 liradan alınan euro 2,1940 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4770 lira olan dolar güne 1,4760 liradan, 2,1710 lira olan euro da 2,1820 liradan başlamıştı.

Dolara ilk ciddi darbe İran'dan geldi

Bu arada İran Devlet Radyosu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinecad, döviz rezervinin euroya dönüştürülmesi için 12 Eylül'de talimat verdi.

ABD'nin nükleer program konusunda İran üzerinde kurduğu baskınında kararda etkili olduğu belirtiliyor.

2009 yılı başında İran, ihracatının yüzde 80'ini oluşturan petrol satışlarında dolar yerine euro'yu kullanmaya başlayacağını açıklamıştı.

2008 yılı sonu itibarıyla İran, altınla birlikte 96.5 milyar dolar tutarında döviz rezervine sahip.