Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta 75 baz puana ulaşabilecek erken faiz indirimine gidilebileceği beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik aktivitedeki sağlam seyre vurgu yapan açıklamaları ardından 2.4188 ile tarihi zirvesini gördü. Daha sonra yükselişe devam eden dolar 2.4205 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Sert düşüşlerin ardından 1.5 yılın en düşük seviyelerinde seyreden 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil getirileri ise bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dün 2.39'lu seviyelerde işlem gören dolar/TL bu sabah güne 2.40'ın hemen altında başladıktan sonra en son 16 Aralık'ta gördüğü 2.4140'ı da aşarak tarihi zirvesini yineledi. Kur daha sonra kayıplarını bir miktar azalttı. Dolar/TL, TSİ 1650'de 2.4022/2.4036 seviyesinde işlem gördü.

Bankacılar, Fed'in mevcut duruşunun, euro gibi diğer para birimlerinin baskı altında olduğu bu dönemde dolara destek verdiğini bunun da gelişmekte olan para birimlerinin değer yitirmesine neden olduğunu belirttiler. Bir diğer taraftan ise TL'nin dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha çok değer kaybetmesinin ise siyasilerin talepleri ardından TCMB'nin erken bir faiz indirimi yönündeki istekliliği olduğunu söylediler.

Londra merkezli Spiro Sovereign Strategy'den Nicholas Spiro, "Bir çok yatırımcının Fed'in faiz artışlarına yılın ortasında başlayacağı düşündüğüne göre TL'nin baskı altında kalacağı aşikar. Ancak Türkiye'deki para politikasında politikleşmenin TL'deki son değer kaybında önemli bir etkisi var" dedi ve ekledi:

"Başçı daha fazla faiz indirimine işaret ettikçe ki özellikle faiz indirimi için planlanandan önce toplantı düzenleyecek kadar ileri gidildiği düşünüldüğünde, elinin hükümet kaynaklı baskı altında olduğu izlenimi daha da kuvvetleniyor. Enflasyon her ne kadar petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yönünü aşağı çevirse de hâlâ yüzde 5 hedefinin belirgin üzerinde bulunuyor."

Tüketici fiyatları enflasyonunun Ocak'ta yıllık bazda TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın rutin toplantıyı beklemeden erken faiz indirimi yapmak için işaret ettiği 1 puanın üzerinde düşmesi böylece TCMB'nin veri sonrası erken bir toplantı ile politika faizinde en az 50 baz puan indirime gidilmesi bekleniyor.

Reuters anketinin faiz indirimi bölümüne cevap veren 15 katılımcının tamamı erken bir indirim bekliyor. Katılımcıların yedisi 50 baz puan sekizi ise 75 baz puanlık politika faizi indirimi öngörüyor.

Ekonomistler enflasyonda beklenen düşüşün faiz indirimlerini meşrulaştırdığını ancak hükümetten gelen açıklamaların Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verdiğini, TCMB'nin kararları ekonomik nedenlerle alınmış olsa bile artık dışarıdan böyle görünmediğini belirtiyorlar.