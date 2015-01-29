2.42'yi aşan dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Merkez Bankası’nın faiz indirme beklentisinin artması ve bankaların ay sonu dolar pozisyonlarını kapamaları ile dolar güne 2,39’un üstünde başladı. Saat 13.40 itibariyle 2.4240'ı gördü. Doların bu hareketinde Amerikan Merkez Bankası'nın dün (Fed) faizleri sabit tutması kararı da etkili oldu.

Türkiye’de faizlerin hızla aşağı inme süreci doların ateşini son 3 gündür yükseltti. merkez bankası Başkanı Erdem Başcı, Şubat ayı başında faiz indirimi için ekstra bir toplantı yapılabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası 2,35 TL’nin altında bulanan dolar bu sabah 2,39’u da aşarak kritik 2,40 seviyesine geldi.

Dolar/TL saat 13.05 itibariyle serbest piyasada 2,4093'ü bankalararası piyasada ise 2,41'i gördü.

Dolar 16 Aralık'ta 2,4140'la tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Uzmanlar 2,40 seviyesinin aşılması ile dolardaki yukarı yönlü hareketin devam edebileceği görüşünde.

Bu yükselişte faiz indirim beklentisinin yanı sıra bankaların ay sonu döviz pozisyonlarının kapatmalarının da etkisi var. Amerikan Merkez Bankası (FED) dün gece yılın ilk toplantısında istihdam piyasasında ve büyümede iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekerek faiz oranlarını değiştirmedi. FED ayrıca enflasyonda bir süre daha düşüş öngörüyor.