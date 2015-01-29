T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2.42'yi aşan dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye’de faiz indirimi olasılığının artmasının etkisiyle artışı hızlanan dolar 2.4240 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü

29 Ocak 2015 15:23

Merkez Bankası’nın faiz indirme beklentisinin artması ve bankaların ay sonu dolar pozisyonlarını kapamaları ile dolar güne 2,39’un üstünde başladı. Saat 13.40 itibariyle 2.4240'ı gördü. Doların bu hareketinde Amerikan Merkez Bankası'nın dün (Fed) faizleri sabit tutması kararı da etkili oldu.

Türkiye’de faizlerin hızla aşağı inme süreci doların ateşini son 3 gündür yükseltti. merkez bankası Başkanı Erdem Başcı, Şubat ayı başında faiz indirimi için ekstra bir toplantı yapılabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası 2,35 TL’nin altında bulanan dolar bu sabah 2,39’u da aşarak kritik 2,40 seviyesine geldi.

Dolar/TL saat 13.05 itibariyle serbest piyasada 2,4093'ü bankalararası piyasada ise 2,41'i gördü.

Dolar 16 Aralık'ta 2,4140'la tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Uzmanlar 2,40 seviyesinin aşılması ile dolardaki yukarı yönlü hareketin devam edebileceği görüşünde.

Bu yükselişte faiz indirim beklentisinin yanı sıra bankaların ay sonu döviz pozisyonlarının kapatmalarının da etkisi var. Amerikan Merkez Bankası (FED) dün gece yılın ilk toplantısında istihdam piyasasında ve büyümede iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekerek faiz oranlarını değiştirmedi. FED ayrıca enflasyonda bir süre daha düşüş öngörüyor.

ETİKETLER

dolartarihi zirvedeiki kırk birfedfaizmerkez bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24