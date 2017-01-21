Dolar, Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk gününe nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmanın ardından dolar düşeşe geçti. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın, ABD Kongresi'ndeki törende yemin ederek yaptığı ilk resmi konuşmanın ardından New York borsasında kayıplar, ABD dolarında düşüş görüldü. Dolar/TL paritesi 3.76 seviyesinde işlem görürken Euro ise 4.03 liradan satılıyor.

Trump'ın konuşmasının ardından Amerikan doları diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Yemin töreninin ardından dolar/TL paritesi yüzde 1.4 düşüşerken dolar/Euro paritesi 0,9354-0,9370 bandına, dolar/sterlin paritesi 0,8099-0,8112 aralığına kadar geriledi.

Trump'tan Lincoln heykeline asker selâmı

Dow Jones Sanayi Endeksi 70 puan kaybederek 19.761.58 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 9 puan düşüşle 2.265.30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23 puan azalarak 5.543.10 puana kadar geriledi. Ancak, güne kazançlarla başlayan endekslerdeki pozitif seyir devam etti.

Dolardaki düşüşün ardından petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü. ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 53.44 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 55.56 dolara kadar yükseldi.