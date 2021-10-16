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Ekonomi

Dolar/TL'de yeni rekor: 9,27

Euro'da da yeni zirve 10,76 oldu

16 Ekim 2021 00:30

Dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın üç yöneticisinin görevden alınmasının ardından zirveye tırmanan dolar, gece saatlerinde 9,27'nin de üzerini gördü.

Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin görevden alınmasının ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah 9,2422 seviyesine çıkarak rekor tazelemişti.

Kur, gece saatlerinde yeniden yükselişe geçerken, 9,27960 seviyesine kadar yükseldi.

Euro da 10,76873 seviyesine kadar çıktı.

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