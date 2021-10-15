Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu dolar tahminini 8,92den, 9,22'ye çıkarken, enflasyon tahminini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseldi.

12 aylık enflasyon beklentisi ise 13,91 olarak açıklanırken, bir önceki dönemde 12,94'tü.

Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71'den yüzde 10,27'ye çıktı.

2021 sonu için GSYH (Gayri Safi Yurt içi Hasıla) büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,9'a yükselirken 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 düzeyinde kaldı.