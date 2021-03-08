Dolar/TL 7,70 seviyesinin üzerine çıktı

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 3'e yakın kayıp yaşadı.

Dolar/TL yeni haftaya risk iştahındaki düşüşle hızlı yükselişle girdi. Kur yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 3'e yakın artışla 7,70'in üzerine çıktı test etti. 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7,70'in üzeri kaydedildi.

Euro/TL kurunda 9,20'nin üzeri görülürken, sepet kur tarafında da günlük yükseliş yüzde 3'e yakın gerçekleşti.

Saat 20.30 itibariyle dolar/TL 7,75 civarında seyrediyor.

Dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0,5'i buldu

Bloomberg HT'nin haberine göre; küresel piyasalar tarafında S&P 500 vadelilerin artıdan eksiye geçtiği, bununla birlikte doların da değer kazandığı görüldü. Bloomberg dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0,5'i buldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,60 seviyesindeki seyrini korudu.

Geçen hafta ABD tahvil getirilerindeki yaşanan yükselişin etkisiyle kur 7,58'in üzerini görerek Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Güney Afrika, Macaristan, Şili ve Kolombiya ile birlikte bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında saydı.