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Spor

Dolar tatlıya bağlanmıyor! 2.6488'le yeni rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüşmesinin ardından 2.60 seviyelerine inen ABD Doları, 2.6488'e yükseldi

13 Mart 2015 20:42

Güne 2,60'ın altında başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki bozulma ile kademeli olarak yükseldi ve 2,6488'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Saat 18:00 itibariyle dolar 2,6388'den işlem görüyor.

Bankacılar, Çin para birimi yuanda günlük işlem bandının yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartılabileceğine ilişkin söylentilerin satış baskısı yarattığını belirtti.

Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz üzerinden sık sık eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan brifing almıştı. Erdoğan görüşmeyle ilgili, sorunu tatlıya bağladıklarını söylemişti. Bu da piyasalarda faiz beklentisinin azalmasına neden olmuştu.

 

 

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