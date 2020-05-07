Dolardan tarihi zirve; 7.25'i de aştı!

Güne 7.20 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 7.25'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7.20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahın ilk saatlerinde 7.21 seviyesinin üzerinde işlem gören kur, ilerleyen saatlerde 7.2545'e tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7.24 ile görülmüştü.

Güne 7.80 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru ise 7.8262'ye yükseldi.