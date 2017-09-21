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Ekonomi

Dolar son bir ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda güçlenen dolar 3.51 lirayı aştı

21 Eylül 2017 12:22

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), iki günlük toplantısı sonrası dün açıklanan kararının ardından küresel piyasalarda güçlenen dolar 3.51 lirayı aştı.

Fed'in, beklendiği gibi faizleri sabit tuttuğu, ancak bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağı yönündeki kararı üzerine, küresel piyasalarda eruo/dolar paritesi 1.20'nin üzerinden 1.18 düzeyine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda güç kazanan dolar lira karşısında da yükseldi ve 3.5125 lira ile son bir ayın zirvesine çıktı.

Doların güç kazanmasıyla zayıflayan euro da 4.16 lira düzeyine çekildi. Güçlü dolar karşısında altının ons fiyatı da yüzde 1.0 dolayında gerileme ile 1.300 doların da altına inerek 1.298 dolara kadar gevşedi.

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