Dolar son 15 günün en yüksek seviyesinde

T24 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,8060 liraya kadar yükselerek son 15 günün en yüksek seviyesine ulaştı.



Bayram öncesinde 1,7500 liranın üzerinde kapanan dolar bu sabah açılışta 1,8020 liradan güne başladı. Dolar daha sonra 1,8060 liraya kadar çıkarak en son 25 Ekim Salı günü gördüğü seviyeleri tekrarladı. Doların bu yıl içinde geldiği en düşük seviye 1,5000 lira ile nisan ayının başlarında görülmüş, 4 Ekim Salı günü ulaşılan 1,9050 lira da en yüksek seviye olarak kaydedilmişti.



Saat 09.30 itibariyle İstanbul serbest piyasada 1,7990 liradan alınıp 1,8060 liradan satılıyor. 2,4240 liradan alınan avronun satış fiyatı 2,4310 lira oldu.



Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları da alışta en düşük 1,7970 lira, en yüksek 1,7990 lira, satışta en düşük 1,8020 lira, en yüksek 1,8070 lira seviyesinde işlem görüyor.





Borsada son durum



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 1.214,42 puan düşerek 54.965,82 puan seviyesinden başladı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 2,16 oranında değer yitirdi.





