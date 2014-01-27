Dolar rekor seviyeye yakın

Cuma günü 2,3370 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan dolar, bugün de rekor seviyeye yaklaşarak 2,33 liranın üzerinde seyrediyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün yapacağını duyurduğu ek parasal sıkılaştırmanın dolar üzerindeki etkilerini takip edecek.

Merkez, geçen hafta yaptığı açıklamada, ek parasal sıkılaştırma günlerinde faizi yüzde 9 seviyesinde oluşturacağını açıklamıştı.

Banka, 23 Ocak'ta hızla yükselen dolar karşısında piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Bankacılar Merkez'in 3 milyar doların üzerinde döviz sattığını tahmin ederken, yapılan müdahale doların rekora koşmasını engelleyememişti.