Üst üste rekorlar kıran dolar 2,33'ü geçti!

Dolar yine rekor kırdı. Dün 2,3050 liralık rekor seviyeye ulaşan dolar, bugüne 2,2940 liradan başladıktan sonra yeniden 2,336 lirayı görerek yeni tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Cnbce.com sitesinin haberine göre, sepet bazında TL (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) ise 2,7706 ile rekor kırdı. Euro da 3,2071 liraya kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın dün piyasaya doğrudan döviz satarak müdahalesine rağmen dolar/TL kurunun tarihi zirvesini test etmesinin ardından piyasalar, Merkez Bankası'nın yeni bir adım atıp atmayacağını takip edecek. Bankacılar, Merkez Bankası'nın piyasada 3 milyar dolar civarında döviz satış yapmış olabileceğini hesaplarken bugün yeniden doğrudan müdahale olabileceğini belirtiyorlar.

'Faiz arttırmalıydı'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Merkez Bankası'nın atması gereken adım faiz artışıydı. Bu adımı atmayıp düşük faizle doğrudan müdahale yapması olumlu sonuç getirmedi. 2011'deki son müdahale, büyük bölümü ilk gün olmak üzere, dört gün sürmüştü. Bugün de benzer şeklinde bir müdahalesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak atılması gereken asıl adım düşük kalan faizlerin artırılmasıdır. Geri kalan adımlar ancak geçici çözümdür" dedi.

Erkara: Merkez Bankası Beklenmemeli

İş Yatırım Hazine Uzman Yardımcısı Aras Erkara, “Merkez Bankası’nın atabileceği birkaç adım var. Faiz artırımı bundan biri. Çok büyük faiz artırımı gelmesini beklemiyorum. Altın rezervlerini swaplayarak yurtdışında farklı müdahalelere gidebilir. Yatırımcılar burada 2,30 seviyesinin kritik seviye olduğu ortaya çıktı. 2,27’de de kritik eşik” dedi. Erkara, “İşlerim spekülatif olup olmadığını söylemek güç. Bu açıdan Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamaları takip etmek önemli. İki haftaki açıklamalar oldukça önemli olacak” dedi.