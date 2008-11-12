Dolar milyonerleri Antalya'daki partide buluştu

Ukrayna ve Rusya'nın dolar milyonerleri Antalya'da verdikleri parti için de dünyaca ünlü müzisyen Chris De Burgh’u getirtip özel konser verdirttiler.



Ukrayna’nın en büyük bankası Private Bank’ın Ukrayna ve Rusya’daki en büyük yatırımcıları olan bir grup işadamı, Antalya Belek’teki Calista Luxury Resort’un tek geceliği 25 bin dolar olan 24 ayar altınla dekore edilmiş VIP villası Leo’yu tutup özel bir parti verdiler.



200’ün üstünde Platin ve Altın plak ödülü, tüm dünyada 45 milyonu aşkın satış adedi ve 30 yıllık müzik kariyerinde 3 binden fazla konser veren ünlü müzisyen Antalya sahillerinin incisi Belek’te bulunan Calista Luxury Resort’ta, otel misafirlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.



Dünyanın en farklı otel projesini hayata geçirerek bu anlamda Türkiye ve dünyada ilk sıralara yerleşen Calista Luxury Resort’ta Ukrayna’nın en büyük bankası Private Bank’ın Ukrayna ve Rusya’daki en büyük yatırımcılarının bir araya geldiği bu özel gecenin gala yemeğinde Chris de Burgh misafirlere birbirinden romantik şarkılarla eşlik etti.



Türkiye’de en çok tanınan yabancı müzisyenlerden birisi olan Chris de Burgh, Calista otelin en lüks suiti “Presidential Suit”te ağırlandı. Chris de Burgh, gelecek yaz için şimdiden rezervasyon yaptırdı.



Geceliği 25 bin dolarlık villada kaldılar



Calista Luxury Resort'un geceliği 25 bin dolar’lık Swarovski taşlı duvar kâğıtları ve altın muslukları olan VIP Villası Leo’sunda konaklayan Ukraynalı ve Rus milyonerler

