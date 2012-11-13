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Dünya

Dolar milyarderi McAfee cinayetten aranıyor!

McAfee'nin bir süredir yaşadığı Orta Amerika ülkesi Belize’de, kendisi gibi ABD vatandaşı olan komşusu Gregory Faull’u öldürmekle suçlandığı duyuruldu

13 Kasım 2012 22:07

Kurduğu ünlü antivirüs yazılım şirketi McAfee’yi Intel’e satarak dolar milyarderi olan John McAfee'nin cinayet iddiasıyla arandığı bildirildi.

Antivirüs yazılım şirketi McAfee’yi 1980'li yıllarda kuran ve 2010’da 7 milyar dolara Intel’e satan McAfee cinayet işlediğinin ileri sürülmesinden dolayı arandığı açıklandı.

McAfee'nin bir süredir yaşadığı Orta Amerika ülkesi Belize’de, kendisi gibi ABD vatandaşı olan komşusu Gregory Faull’u öldürmekle suçlandığı duyuruldu.

McAfee'nin, evine yapılan baskında, bahçeye saklanıp polislerin üstüne kum atarak onları atlattığı belirtildi.

Belize polisinin yaptığı açıklamaya göre, Paul'un, Cumartesi günü evinde vurularak öldürüldüğü ve geçtiğimiz Çarşamba günü de McAfee hakkında, silahla etrafa ateş açtığı ve "serserice" tavırlarda bulunduğu gerekçesiyle yetkililere resmi şikayette bulunduğu kaydedildi.

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