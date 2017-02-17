Dolar, Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından 3,63'ün altını gördü

Güne 3.6680'den başlayan Dolar/TL gün boyu dar bantta dalgalandı. Kur önceki gün ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle 3,70'in üzerini test etmişti.



Dolar/TL bugün en düşük 3.6292, en yüksek 3.6817'yi gördü.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan "Fed'den faiz artış fiyatlamasının durulduğu bir döneme girdik. Şu an dolarda yukarı hareket kalıcı etki yaratmadı. Ancak Fed'in faiz ihtimali canlı kalmaya devam edecek. Dolar/TL biraz stabil görüntü çiziyor. 3.65 - 3.70 arasında sakin seyrediyor. Bugün çok önemli bir makro data olmaması nedeniyle bu sakinlik kapanışa da sirayet edebilir. TL tarafında olumsuz bir eğilim şu an için yok" dedi.



Bugün küresel piyasalar da kritik bir veri akışı olmaması nedeniyle sakin seyir izledi.

TCMB reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıkladı. TCMB tarafından "1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen Döviz alış kurları esas alınacaktır." açıklaması yapıldı.