Dolar, Merkez Bankası raporuyla geriledi

Dolar/TL'de dün başlayan ve bu sabah hızlanan yükseliş eğilimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "enflasyona odaklı para politikası" söylemlerinin piyasada yarattığı olumlu algılama ile yerini düşüşe bıraktı.

Dolar/TL, TCMB açıklamaları öncesi üç haftanın zirvesi olan 5.4550 seviyesini test ettikten günün en düşük seviyesi olan 5.3390'a kadar geriledi.

Bankacılar düşüşte TCMB açıklamalarının belirleyici olduğuna dikkat çekerken kur saat 12:52'de 5.3536 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL ise 6.0730'dan alıcı buldu.

TCMB'nin bugün yayımladığı 2019 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu yüzde 5'te korunduğu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.

Metinde, önümüzdeki yıl da sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirileceği, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceği de belirtildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin enflasyon odaklı para politikası vurgusu TL'deki satış baskısını ciddi ölçüde azalttı hatta tersine çevirdi" dedi.

Kasım ayı enflasyon verileri ardından son bir kaç işlem gününde piyasada "erken faiz indirimi" beklentisinin fiyatlanmaya başladığına dikkat çeken bankacı, "Bu metin 13 Aralık'taki PPK'ya yönelik bir söylem içermiyor. Ancak enflasyona yapılan vurgu PPK'da da benzer değerlendirmenin yapılabileceğini göstermesi açısından önemli" dedi.