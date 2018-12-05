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Ekonomi

TCMB para politikası raporunu yayımladı: Enflasyon hedefi yüzde 5!

"Hükümete açık mektup yazılacak"

05 Aralık 2018 13:39

2019 enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirleyen Merkez Bankası, enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), '2019 Yılı Para ve Kur Politikası' raporunu yayınladı.

Raporun ayrıntıları şu şekilde:

"TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir.

Enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB tarafından Enflasyon Raporlarında güncellenen tahminler, enflasyonun orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için referans teşkil edecektir. Belirlenen bu patika ile enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmektedir.

"Hükümete açık mektup yazılacak"

Enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır.

"Kur hedefimiz yok"

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Uygulanmakta  olan kur rejiminde, döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar,  iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası  gelişmeler ve beklentilerdir. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir  kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden  belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara  dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak  etkilemesi durumunda ise TCMB para politikası duruşunu değiştirerek  gerekli tepkiyi verecektir. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde  çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü  risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve  ilgili araçları kullanmaya devam edecektir."

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