"Dolar, mart veya nisanda 4 lirayı görebilir"

Gün içinde 3.77'yi aşarak rekorlara devam eden Dolar/TL 'de yükselişin sürebileceği belirtiliyor. Ekonomist Dr. İsmet Demirkol doların Mart veya Nisan aylarında 4 TL'yi görebileceğini söyledi.



Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunan Demirkol "Güçlenen ABD ekonomisi ile Türkiye'de sermaye çıkışlarının devam edeceğini bekliyorum. Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden sonra güçlü ABD modelini hayata geçirmesiyle kur Mart veya Nisan'da 4 seviyelerine yükselebilir" dedi.



"4 TL seviyesi şaşırtıcı olmaz"



Macro View Consultancy Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk yılın ilk çeyreğinde kurda yükseliş olabileceğini ve 4 TL seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını kaydetti. Yükseltürk "İlk çeyrekte önemli yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile beraber gelişen ülkelerden fon çıkışı var. Finans piyasalarının da ilk çeyrekte volatilite yaşanacağı bir dönemden geçeceğiz, kurda 4 seviyesine kadar çıkmak bile şaşırtıcı olmaz ancak bu seviye görüldükten sonra 3.75 civarında dengelenebileceğimizi düşünüyorum" dedi.



TCMB olağanüstü toplantı yapar mı?



Yükseltürk kurdaki rekor yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı beklemediğini ancak Ocak ayı toplantısında üst bantta faiz artışı beklediğini belirtti.



Yükseltürk "Merkez Bankası'nın Aralık ayını pas geçmesinden sonra insanların kafasında bankanın büyüme kaygısıyla aksiyon alıp almayacağına dair soru işaret olştu.



Merkez Bankası büyüme konusundaki sıkıntıdan sonra ne kadar faiz artışına gider soru işareti. 25 veya 50 baz puan değil, en az 200 300 bp faiz artışı olması gerekir ancak Merkez Bankası şu an büyüme kaygısıyla bu aksiyonu almak istemeyecektir. Ben 24 Ocak'taki toplantıda sert mesajlar ve üst bantta 50 baz puan civarı artış bekliyorum" dedi. Yükseltürk şu aşamada Döviz satım ihalelerinin işe yaramayacağını söyledi.